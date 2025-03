Sirene inglesi per Saelemaekers: sondaggi di Newcastle e Nottingham Forest

vedi letture

Alexis Saelemaekers è tra i giocatori di maggior rendimento in casa Roma e con la minore certezza di rimanere ancora giallorosso. Il belga è arrivato in estate nel corso di uno scambio di prestiti con Tammy Abraham e, dopo essere rimasto fermo due mesi per un infortunio alla caviglia, si è preso di forza la titolarità, grazie alla sua duttilità: arrivato per fare l’esterno alto a sinistra, si è è imposto come quinto di destra garantendo equilibrio e qualità.

La Roma non vanta alcun diritto di riscatto sul cartellino di Saelemaekers e dovrà eventualmente andare a trattare col Milan se vorrà confermarlo nella prossima stagione. Di questo potrebbero approfittare altre pretendenti che, secondo il Corriere dello Sport, provengono dall’Inghilterra: Newcastle e Nottingham Forest hanno sondato il terreno per il belga, che potrebbe fare comodo a entrambe in vista di possibili avventure europee della prossima stagione, specie per il Forest che sta correndo verso una clamorosa qualificazione per la prossima Champions League.

In questa stagione, Saelemaekers ha raccolto 26 presenze con la Roma, di cui 17 in Serie A, 7 in Europa League e 2 in Coppa Italia. Ha segnato 6 gol, tra cui quello del 2-0 nel derby di andata contro la Lazio, tutti in campionato, e ha servito 5 assist