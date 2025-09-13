Solidarietà a Protti. Igor annuncia: "L'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre"

(ANSA) - LIVORNO, 12 SET - "Dopo l'intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto! I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete meravigliosi". Così Igor Protti sui suo social, postando oggi una foto che lo ritrae in ospedale. Era stato lo stesso ex attaccante e simbolo del Livorno, oltre che giocatore (tra le altre) di Bari, Napoli e Lazio, sempre sui social, lo scorso luglio, a rivelare la malattia. (ANSA).