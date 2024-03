Stadio, Sala: "Storia lunga anche per i milanesi. Se proponiamo un restyling non costoso ai club, credo interessi"

Torna a parlare il sindaco Beppe Sala, a margine dell'evento per il quarantennale di Affar&Finanza. Nell'incontro con i giornalisti il primo cittadino milanese ha riaperto i discorsi sullo stadio, confermando l'incontro con i club e WeBuild che ci sarà in settimana: "In settimana intendo incontrare WeBuild e le squadre per fare il punto con loro. Credo che al di là di alcune dichiarazioni che a volte sembrano mostrare un interesse eccessivo per San Siro, se noi fossimo in grado di produrre un buon progetto, con un buon restyling, non costosissimo, credo che a loro interessi. Quindi dobbiamo solo accelerare e poi mettere le squadre in condizioni di decidere".

Poi ha aggiunto: "Credo che anche per i milanesi questa è una storia un po’ infinita e bisogna uscirne. In più c’è il problema di conti del Comune, nel senso che se io sapessi che la cosa non interessa alle squadre non posso rimanere con San Siro così, devo cercare una soluzione, una vendita per il futuro altrimenti depaupero il patrimonio immobiliare"