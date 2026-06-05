Tare subito nei guai dopo il Milan: l'ex dirigente rossonero sotto inchiesta in Albania

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Subito guai per chi ha appena lasciato il Milan: come ricorda il Corriere dello Sport, Igli Tare è finito sotto inchiesta in Albania

L’estate rappresenta una fase particolarmente importante per il Milan, chiamato a reagire dopo una stagione che non ha soddisfatto le aspettative della società e della tifoseria. Le ambizioni erano ben diverse rispetto ai risultati ottenuti e questo ha inevitabilmente portato il club a interrogarsi sul percorso seguito negli ultimi mesi.

La dirigenza è ora impegnata in una serie di valutazioni finalizzate a definire il futuro del progetto sportivo. L’intenzione è quella di individuare una strategia chiara che possa consentire alla squadra di ritrovare competitività e continuità. Per riuscirci sarà necessario intervenire con attenzione, evitando decisioni affrettate e privilegiando una programmazione accurata.

Il Milan è consapevole delle proprie responsabilità e della necessità di fornire risposte concrete dopo un’annata complicata. Le prossime settimane saranno caratterizzate da scelte importanti che avranno un impatto significativo sul futuro del club. L’obiettivo resta quello di costruire una squadra in grado di tornare a lottare per traguardi prestigiosi e di garantire risultati all’altezza delle aspettative.

La volontà della società è quella di aprire una nuova fase, fondata su basi più solide e su una visione condivisa che possa assicurare crescita e stabilità nel tempo.

Intanto subito guai per chi ha appena lasciato il Milan: come ricorda il Corriere dello Sport, Igli Tare è finito sotto inchiesta in Albania. Secondo fonti presso la Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak), Tare sarebbe sospettato di presunto “riciclaggio”, iscritto nel registro deglii ndagati, nell’ambito dell’indagine contro l’ex vice premier albanese Belinda Balluku.