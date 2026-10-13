Termina il sesto turno di Serie A: vincono l'Atalanta e il Torino
La sesta giornata di campionato di Serie A Enilive, si è conclusa con le vittorie di Atalanta e Torino. La Dea ha sconfitto 3-1 a Bergamo il Venezia, sempre più fanalino di coda: in gol anche Franck Kessie che si prepara così al ritorno a San Siro contro il Milan da avversario. Espulso Elmas nel finale che, dunque, salterà la gara contro i rossoneri di domenica prossima. Il Torino ha battuto l'Udinese 2-1: decisivo un errore marchiano di Maduka Okoye in compartecipazione con il difensore Bertola che ha dato il là al raddoppio granata.
SERIE A, TUTTI I RISULTATI DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO:
SABATO 10/10
ore 15, Genoa-Fiorentina 2-1
ore 18, Inter-Parma 3-0
ore 20.45, Napoli-Frosinone 3-0
DOMENICA 11/10
ore 12.30, Como-Roma 0-0
ore 15, Lazio-Monza 3-1
ore 15, Lecce-Bologna 1-3
ore 18, Sassuolo-Milan 1-1
ore 20.45, Cagliari-Juventus 1-1
LUNEDÌ 12/10
ore 18.30, Atalanta-Venezia 3-1
ore 20.45, Torino-Udinese 2-1
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