Termina il sesto turno di Serie A: vincono l'Atalanta e il Torino

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Nell'ultima giornata del sesto turno del campionato di Serie A Enilive, vincono l'Atalanta e il Torino contro Venezia e Udinese

La sesta giornata di campionato di Serie A Enilive, si è conclusa con le vittorie di Atalanta e Torino. La Dea ha sconfitto 3-1 a Bergamo il Venezia, sempre più fanalino di coda: in gol anche Franck Kessie che si prepara così al ritorno a San Siro contro il Milan da avversario. Espulso Elmas nel finale che, dunque, salterà la gara contro i rossoneri di domenica prossima. Il Torino ha battuto l'Udinese 2-1: decisivo un errore marchiano di Maduka Okoye in compartecipazione con il difensore Bertola che ha dato il là al raddoppio granata.

SERIE A, TUTTI I RISULTATI DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO:

SABATO 10/10

ore 15, Genoa-Fiorentina 2-1

ore 18, Inter-Parma 3-0

ore 20.45, Napoli-Frosinone 3-0

DOMENICA 11/10

ore 12.30, Como-Roma 0-0

ore 15, Lazio-Monza 3-1

ore 15, Lecce-Bologna 1-3

ore 18, Sassuolo-Milan 1-1

ore 20.45, Cagliari-Juventus 1-1

LUNEDÌ 12/10

ore 18.30, Atalanta-Venezia 3-1

ore 20.45, Torino-Udinese 2-1