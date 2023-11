Theo e Giroud decisivi in nazionale: l'asse rossonero punto di forza dei francesi

La Francia ha ormai legittimato da tempo la qualificazione per i prossimi campionati europei e la vittoria di ieri sera per 14-0 contro Gibilterra è risultato più un allenamento che un impegno ufficiali per les bleus. Tra le note liete, difficile trovare negatività, sicuramente spiccano Theo e Giroud. Infatti i due rossoneri rappresentato dei punti fondamentali per il gioco e lo spogliatoio francese, con Olivier che detiene, al momento, ancora il record di gol siglati nella nazionale francese. Dopo aver fatto un mondiale da protagonisti, ieri sera i due milanisti si sono divertiti e sono risultati ancora decisivi anche nel tabellino del post gara.

Per Theo un rigore procurato e due assist, uno per il gol ravvicinato di Thuram e un altro per Mbappè, dopo aver chiuso un bel triangolo con il campione del Paris. Giroud è invece immortale: ingresso in campo al 65' e tre gol, di cui uno annullato. L'ultima rete della partita è una meravigliosa rovesciata che porta a 56 i gol ufficiali del bomber rossonero con la sua Francia.