TMW Radio - Ielpo: "Infortuni? Non si tratta di cercare un colpevole. Si tratta di cambiare"

Mario Ielpo, avvocato ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Di chi è la colpa per tutti questi infortuni nel Milan?

“I giocatori ti vengono a mancare e spesso succede nello stesso ruolo. Non ci sono mai certezze e bisogna correre dietro l’emergenza. Non si tratta di cercare un colpevole. Si tratta di cambiare. Quando le cose non vanno bene si prova a cambiare per capire che cosa può succedere”.

Può essere anche il gioco?

“Non mi sembra plausibile. Lo scatto è scatto. A prescindere da come giochi devi correre. Purtroppo è molto difficile guarire del tutto da problemi muscolari. È normale che ci siano ricadute. C’entra più la stanchezza di alcuni elementi”.