TMW Radio - Marocchino: "Il Milan è una squadra volubile come Leao"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Domenico Marocchino, ex calciatore.

Tutti vogliono Zirkzee: quale la squadra più adatta? La Juve?

"Nelle grandi squadre succede che la dai sempre al giocatore più importante. E non è facile trovare spazio così in una squadra importante. Il problema in casa Juve è il passaggio dalla zona centrale agli attaccanti. Ad oggi è un giocatore importante. La Juve deve ripartire dal centrocampo, è il settore che ha più bisogno di una riqualificazione. La Juve gioca con un mediano statico davanti alla difesa, non si muove da lì e tutto il centrocampo è bloccato. Non serve solo Koopmeiners. Il problema della Juve è che ci sono giocatori che non si muovono, non solo per indicazioni del tecnico ma anche per caratteristiche. La Juve poi sta testando le fasce ora, sta vedendo se Iling insieme a Cambiaso possono fare quel ruolo. Milan, Napoli e Inter hanno esterni che raggiungono la linea di fondo, la Juve non ha esterni di questo tipo. Sono allegriano a dire il vero, ma un paio di cose mi disturbano. Io devo dare anche degli input. Perché Iling-Junior non salta più l'uomo? Serve spingere il giocatore e osare qualcosa che magari ha nelle corde".

Milan, su Pioli c'è sempre un grande punto interrogativo:

"Come allenatore è bravo ma a volte c'è qualcosa nell'aria che fa sì che l'opinione sia negativa. Il Milan ha il suo problema nella difesa. E manca di leader dietro. Mi viene in mente Theo Hernandez soltanto. Il Milan è una squadra volubile come Leao".