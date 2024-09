Toldo: "La difesa del Milan mi pare un disastro. Maignan super nelle uscite"

Il Milan questa sera scenderà in campo a San Siro alle 20.45 per affrontare l'Inter nel primo derby stagionale. Tanto in gioco per i rossoneri. Per prima cosa il futuro di Paulo Fonseca che con una sconfitta sembra davvero condannato a lasciare la panchina del Diavolo; in secondo luogo i precedenti negativi che vedono i nerazzurri andare per la settima vittoria consecutiva in una stracittadina, come mai successo. Per parlare del derby l'ex portiere Francesco Toldo è stato intervistato alla Repubblica.

Le parole di Toldo sui due portieri di Inter e Milan: "Chi è più forte? Maignan è super nelle uscite. Sommer infonde sicurezza alla difesa. Quella del Milan invece mi pare un disastro. Chi mi assomiglia? Nessuno, il calcio cambia. Zoff, un mito, passava le mezz’ore a perdere tempo con Gentile. Oggi dovrei aggiornarmi, soprattutto con i piedi".