Tomori racconta così sé stesso: "Ricordo Fiorentina-Milan del mio primo anno..."

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato protagonista di Gameplay, format di MilanTV che prevede la presenza di un calciatore rossonero in studio con l'obiettivo di analizzare il suo modo di giocare nello scacchiere di Stefano Pioli.

Sei un difensore molto aggressivo...

"Credo sia migliorato molto da quando sono qui. Sono sempre stato uno capace di stare sull’uomo, a prescindere dalla stazza. Ricordo molto Fiorentina-Milan del mio primo anno, fu una grande partita. Mi piacciono molto i duelli uno contro uno con l’attaccante perché è una questione di concentrazione e mostrare cosa sai fare. È una battaglia mentale, ci sono scenari differenti e devi cercare di vincere tante lotte. Se nel terreno di gioco riesci a giocare una partita in cui mostri le tue migliori qualità, ciò ti fa sembrare molto bravo e ti fa sentire bene. In questo tipo di partite, dove devo essere aggressivo e ingaggio lotte in velocità, posso dimostrare il mio livello".

E, ogni tanto, segni anche qualche gol...

"Ho lavorato per essere più incisivo dentro l’area di gioco quando attacchiamo, ma anche più attivo quando difendiamo cercando di limitare gli avversari. Ogni volta che segni, provi una sensazione fantastica. Ho siglato tre reti stagionali e sono innamorato di questi gol perché sono da attaccante, con la sfera che ti cerca poiché sei nel posto giusto. Sono felice anche perché come squadra volevamo segnare di più sui calci piazzati ed i tre che ho realizzato lo sono. Voglio segnare più gol possibili, ma il mio primo compito è difendere la porta. Ovviamente segnare non è il mio lavoro primario. Il mio lavoro primario è difendere la porta, ma quando vedi lo spazio a disposizione devi sfruttarlo. In quel momento ho cercato di essere troppo preciso, sarebbe stato bello segnare. Poi ero troppo stanco dopo quella corsa e ho preso fallo. In questa stagione ho già segnato tre gol e credo sia il rendimento migliore nella mia carriera. È qualcosa in cui devo lavorare, essere pericoloso anche nell’area avversaria. Avere l’opportunità di realizzare gol è sicuramente una bella sensazione".