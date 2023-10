Tonali, al momento Chinè esclude l'illecito sportivo

Sandro Tonali si avvia a patteggiare la sua pena per il caos scommesse scoppiato nelle ultime settimane. Al momento, come riporta oggi il Corriere dello Sporti, il procuratore Chinè si sente di escludere l'illecito sportivo: stando a quanto raccolto fino ad adesso Tonali avrebbe scommesso solo sul Milan vincente senza il secondo fine di truccare le partite. Per questo l'illecito è escluso.