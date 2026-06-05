Tre anni fa l'inizio della fine: il 5 giugno 2023 Cardinale licenziava Maldini

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Tre anni fa il licenziamento di Paolo Maldini. Gerry Cardinale lo ha definito un "one man show": da allora il Milan è in caduta libera

Tre anni fa, il 5 giugno 2023, Gerry Cardinale licenziava Paolo Maldini durante una sbrigativa colazione in un noto hotel milanese. Le "colpe" della leggenda rossonera, allora Direttore dell'Area Tecnica, secondo il numero uno di RedBird erano la poca propensione al lavorare in team e un cattivo rapporto con l'allora AD Giorgio Furlani. Recentemente Cardinale ha rincarato la dose, definendo Maldini un "one man show".

Da allora il Milan ha collezionato un secondo, un ottavo ed un quinto posto, rimanendo fuori dalla Champions League per due stagioni su tre. Dall'addio di Maldini in poi c'è stato un peggioramente generale in tutte le aree del club, fino ad arrivare alla situazione odierna: Milan senza allenatore, DS, DT e CEO. Tifosi in contestazione continua e pesante. Ogni traccia di milanismo estirpata dal club. Chiaramente non era il solo Maldini a rendere tutto idilliaco e perfetto. Anche quel Milan aveva difetti e aspetti migliorabili, com'è logico e normale che sia. Lo storico capitano rossonero però rappresentava un punto fermo, un'ancora salda per chiunque: era davvero il garante del Milanismo per tutto il club, i giocatori e i tifosi. Altro che one man show.

È sempre giusto ricordare con che comunicato stringato si è scelto di congedare Maldini:

"AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023.

Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22.

Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all'Amministratore Delegato".