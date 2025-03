Trevisani: "Leao ancora in panchina? Follia totale"

Intervenuto negli studi di Pressing nel post partita di Napoli-Milan, Riccardo Trevisani ha non solo commentato la sconfitta del Diavolo al Diego Armando Maradona, ma anche alcune scelte poco condivisibili di Sergio Conceiçao, su tutte quella di lasciare in panchina uno come Rafael Leao in una sfida del genere:

"Derby motivazione per la panchina di Leao? Ho capito, ma varrebbe in un caso Massimo (rivolgendosi a Massimo Mauro, ndr): se non fosse la quarta partita nelle ultime 7 di campionato. Siamo proprio nella follia, nel multiverso del pallone. Il giocatore più forte della squadra viene messo in panchina 4 volte nelle ultime 7 per far giocare uno che non ha preso 6 una partita, che è Joao Felix. Siamo proprio fuori di testa. È una cosa che non c'entra niente col pallone. Io spero che venga ricattato per non farlo giocare, non lo so. Una cosa che abbia un senso extra calcistico, perché se la scelta è calcistica, non può finire la stagione. Ma ci sarà un altro motivo, ma per forza: avranno litigato, non gli sarà simpatico. È entrato a Empoli, Milan in 10, ha vinto. È entrato a Lecce, Milan sotto 1 a 0, poi 2 a 0, ha recuperato. Oggi a momenti gliel'ha fa pareggiare contro una squadra fortissima, che ha fatto un'ora straordinaria, e Leao continua a stare in panchina. Ma fermatelo Conceiçao, fermatelo".