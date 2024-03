Tutti gli assenti tra infortunati e squalificati nella 30esima giornata di Serie A

vedi letture

Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 30^ giornata - Tempi di recupero approssimativi:

ATALANTA

Infortunati: De Ketelaere (da valutare per Cagliari), Koopmeiners (in dubbio per Napoli)

Squalificati: nessuno

BOLOGNA

Infortunati: Soumaoro (rientro fine febbraio)

Squalificati: nessuno

CAGLIARI

Squalificati: nessuno

Infortunati: Petagna (recupero entro due/tre settimane), Pavoletti (fine aprile), Mancosu (recupero incerto)

EMPOLI

Infortunati: Grassi (in dubbio con l’Inter), Ismajili (out per 3 settimane), Ebuehi (campionato finito)

Squalificati: Maleh.

FIORENTINA

Squalificati: Bonaventura (salta la 30^)

Infortunati: Christensen (di rientro dall'infortunio al menisco)

FROSINONE

Infortunati: Gelli (in dubbio per la 30a giornata), Oyono (tempi da definire), Kalaj (tempi da definire), Marchizza (in dubbio per la 31a giornata), Harroui (in dubbio per la 31a giornata)

Squalificati: nessuno.

GENOA

Infortunati: Matturro (stagione finita), Martin (possibile rientro a Verona), Ekuban (possibile rientro a Verona), Vitinha (in dubbio per il Frosinone).

Squalificati: nessuno.

HELLAS VERONA

Infortunati: nessuno

Squalificati: Suslov (fuori un mese), Folorunsho (in dubbio per il Cagliari), Cruz (in dubbio per il Cagliari)

INTER

Infortunati: Arnautovic (rientra con l’Udinese), De Vrij (rientra con l’Udinese), Cuadrado (metà aprile).

Squalificati: nessuno.

JUVENTUS

Infortunati: Alcaraz (tempi di recupero da stabilire), Milik (tempi di recupero da stabilire)

Altro: Pogba (squalificato per doping), Fagioli (squalificato per scommesse).

LAZIO

Infortunati: Rovella, Provedel, Lazzari (in dubbio)

Squalificati: Pellegrini

LECCE

Infortunati: Banda (salta la Roma), Venuti (salta la Roma), Kaba (stagione finita), Dermaku (stagione finita).

Squalificati: nessuno.

MILAN

Infortunati: Pobega (Lecce), Kalulu (maggio), Kjaer (Lecce), Jimenez (stagione finita)

Squalificati: Theo Hernandez

MONZA

Indisponibili: Caprari (rientra fra 2 mesi), Vignato (da valutare)

Squalificati: Gomez (fino al 20-10-2025), Bondo (1 giornata)

NAPOLI

Infortunati: Kvaratskhelia (da valutare per infortunio all’adduttore)

Squalificati: nessuno

ROMA

Infortunati: Kristensen, Smalling, Spinazzola e Renato Sanches (tutti da valutare per il derby), Azmoun (2-3 settimane di stop)

Squalificati: Pellegrini

SALERNITANA

Infortunati: Kastanos e Fazio

Squalificati: nessuno.

SASSUOLO

Infortunati: Berardi (stagione finita)

Squalificati: Erlic

TORINO

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Djidji, Ilic, Schuurs

UDINESE

Infortunati: Deulofeu (da definire), Ebosse (primavera), Davis (salta il Sassuolo).

Squalificati: nessuno.