Tuttosport e le parole di Sala: "Pronti a vendere subito San Siro a Milan e Inter"

L'edizione odierna di Tuttosport riporta questa mattina le parole pronunciate da Giuseppe Sala, sindaco di Milano, dopo l'incontro con Milan, Inter e WeBuild per discutere del progetto di ristrutturazione di San Siro: "Potremmo trovare la formula per vendere subito lo stadio alle squadre: cessione definitiva o diritto di superficie". Dal vertice è emerso che ora i due club prepareranno insieme una lista di interventi che secondo loro sono fondamentali per il progetto, mentre WeBuild farà uno studio di fattibilità entro i prossimi tre mesi.

Come scrive Tuttosport in merito alle richieste di Milan e Inter, "l’attenzione principale è sull’ampliamento delle aree hospitality, che garantiscono i ricavi più elevati: non solo un allargamento interno allo stadio, ma anche l’allestimento di spazi esterni (nel perimetro e nelle immediate vicinanze) così come succede in tanti grandi stadi europei".