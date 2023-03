MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport riporta la parole di Frederic Massara nel pre partita di Fiorentina-Milan sui rinnovi di Leao e Giroud: "Vogliamo tenere a lungo Leao e Giroud e stiamo lavorando con i loro agenti per trovare una soluzion. Non ci sono novità per adesso, ma siamo al lavoro sui loro contratti».