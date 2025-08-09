Tuttosport titola: "Saelemaekers no alla Premier. Punta al rinnovo"
L'edizione odierna di Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Saelemaekers no alla Premier. Punta al rinnovo". Dopo due stagioni in prestito, prima al Bologna e poi alla Roma, Alexis Saelemaekers punta a restare stavolta in rossonero, dove c'è un allenatore come Max Allegri che apprezza moltissimo la sua duttilità visto che può essere schierato in tutti i ruoli sia sulla fascia destra che su quella sinistra.
Il tecnico livornese lo vuole trattenere nonostante al belga non manchino gli estimatori sia in Italia (sondaggio della Juventus) che in Premier League, dove piace a Nottingham Forest e Aston Villa (clicca qui per leggere l'anticipazione di Milannews.it di ieri). L'idea di Saelemakers però è quella di restare al Milan, anzi la speranza è di prolungare il suo contratto con il Diavolo dopo la chiusura del mercato estivo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan