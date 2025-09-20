UDI-MIL (0-3): tris Milan con Pulisic! Doppietta dello statunitense

GOL DEL MILAN, PULISIC! Secondo gol della serata dello statunitense che arriva al termine di un'azione corale splendida! Uscita palla serena e concreta con Tomori, Modric e Saelemaekers e Udinese che si fa trovare spaccata. Rabiot galoppa a campo aperto, si accentra e serve Pulisic in diagonale: il numero 11 fa partire un destro secco che sorprende un colpevole Sava. 3-0 al Bluenergy Stadium!

LE FORMAZIONI

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci