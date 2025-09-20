Udinese-Milan, rossoneri in vantaggio all'intervallo: 0-1 che sta stretto
Il Milan chiude il primo tempo del Bluenergy Stadium in vantaggio di un gol e con una prima frazione giocata in modo serio ed attento. Enorme densità dei friulani in difesa, rossoneri che provano ad aggirare il muro bianconero con un palleggio veloce da un lato all'altro del campo. Molto bene sul lato sinistro con Pulisic-Estupinan e Rabiot, mentre Pavlovic fa il jolly buttandosi negli spazi. Modric amministra da dietro, Gimenez si muove bene ma sbaglia un gol abbastanza clamoroso sparandola addosso al portiere con un sinistro a mezza altezza da ottima posizione.
Allegri, oggi in tribuna per squalifica, può essere soddisfatto dell'approccio dei suoi: la squadra avrebbe meritato di segnare anche più di un gol. Per ora la decide il solito Pulisic, malmenato dagli avversari ma sempre nel cuore del gioco quando la palla scotta. Per lui è arrivato il secondo gol in campionato dopo quello di Lecce. Nella ripresa bisognerà approcciare la partita con la stessa attenzione per portare a casa tre punti importanti.
