Ursino: "L'anti Napoli? L'Inter, ma anche Milan e Juventus possono dare del filo da torcere agli azzurri"
Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'ex ds del Crotone, Giuseppe Ursino, ha parlato così del campionato di Serie A ed in particolare della corsa per lo scudetto: "L'anti Napoli? L'Inter. Credo però che Milan e Juventus possano dare del filo da torcere agli azzurri anche se meno dei nerazzurri".
Come vede Chivu?
"Lo conosco bene come persona ed è da dieci. Da allenatore non lo conosco bene, ma a Parma ha fatto un ottimo lavoro. E' un allenatore che può stare ad alti livelli".
La Lazio delude.
“Mi sorprende, davvero. Per me è una grande sorpresa in negativo. Non poteva fare acquisti ma aveva la squadra già fatta. Vuol dire che c’è qualcosa che non va".
Come si esce dal momento negativo?
“Servono i risultati. La squadra c’è. Basta poco per rialzarsi".
