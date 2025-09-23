Ursino: "L'anti Napoli? L'Inter, ma anche Milan e Juventus possono dare del filo da torcere agli azzurri"

vedi letture

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'ex ds del Crotone, Giuseppe Ursino, ha parlato così del campionato di Serie A ed in particolare della corsa per lo scudetto: "L'anti Napoli? L'Inter. Credo però che Milan e Juventus possano dare del filo da torcere agli azzurri anche se meno dei nerazzurri".

Come vede Chivu?

"Lo conosco bene come persona ed è da dieci. Da allenatore non lo conosco bene, ma a Parma ha fatto un ottimo lavoro. E' un allenatore che può stare ad alti livelli".

La Lazio delude.

“Mi sorprende, davvero. Per me è una grande sorpresa in negativo. Non poteva fare acquisti ma aveva la squadra già fatta. Vuol dire che c’è qualcosa che non va".

Come si esce dal momento negativo?

“Servono i risultati. La squadra c’è. Basta poco per rialzarsi".