Verso Udinese-Milan: i precedenti dell'arbitro Doveri con le due squadre

Sabato sera, alle 20.45, il Bluenergy Stadium sarà teatro della sfida tra Udinese e Milan, partita valida per il quarto turno di Serie A. Un impegno storicamente non facile per i colori rossoneri che quest'anno trovano una squadra ancora imbattuta e capace di andare a vincere a San Siro contro l'Inter nel corso del secondo turno di campionato. Al momento i friulani di mister Kosta Runjaic hanno un punto di vantaggio sulla squadra di Massimiliano Allegri. Per questa sfida è stato designato l'arbitro Daniele Doveri, sezione di Roma 1.

Il Milan è la terza squadra più arbitrata in carriera dal fischietto romano: questo sarà il 33° incontro affidato al direttore di gara, mentre le prime due formazioni sono Napoli e Inter. Nei 32 precedenti lo score recita 18 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incrocio è felice: semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta contro l'Inter per 3-0 nel mese di aprile. Sarà invece la 27esima partita con l'Udinese con i bianconeri che hanno vinto 8 volte, pareggiato e perso 9 volte.