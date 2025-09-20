Verso Udinese-Milan, i rossoneri per il terzo successo di fila in Friuli: ecco da quando non succede

di Federico Calabrese

Stasera il Milan farà visita all'Udinese. Come riporta OPTA, i rossoneri hanno vinto le ultime due trasferte contro l'Udinese in Serie A dopo che avevano ottenuto solo due successi nelle precedenti sette gare esterne contro i friulani. Il Milan non vince tre match esterni di fila a Udine dal periodo tra il 2006 e il 2008.

LA TERNA DI UDINESE-MILAN

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA