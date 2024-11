Vigilia di Monza-Milan: rifinitura al mattino per i rossoneri a Milanello

VENERDÌ 1 NOVEMBRE

Il programma di oggi prevede un allenamento al mattino.

IL REPORT DI IERI

Bella giornata di sole ieri a Milanello dove la squadra si è ritrovata per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà i rossoneri opposti al Monza, sabato 2 novembre alle ore 20.45.

Rossoneri subito in campo per l'attivazione muscolare attraverso l'ausilio dei coni e degli ostacoli bassi; a seguire, per terminare la fase di riscaldamento, spazio ad alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche legato al possesso palla, poi lavoro tattico prima della consueta partitella su campo ridotto.