Vittoria e giorno di riposo: nessun allenamento previsto per oggi a Milanello

Dopo la vittoria contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi. I rossoneri riprenderanno ad allenarsi domani per preparare la sfida di sabato alle 20:45 contro l'Udinese al BluEnergy Stadium di Udine.

LE DICHIARAZIONI DI MISTER ALLEGRI

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna: "Se vogliamo arrivare tra le prime quattro, bisogna prendere un tot di gol. Abbiamo creato occasioni, fatto una parttia molto buona. Anche quando il Bologna ha tenuto il pallino in mano, non abbiamo subito niente rimanendo ordinati. Stiamo crescendo, c'è grande partecipazione. Era importante vincere, poi non bisogna esaltarsi. Modric è un campione, su tutto. Ed è anche molto umile, perché è al servizio della squadra. Siamo molto contenti di averlo, io di allenarlo e i compagni di averlo con loro. Chiede scusa, non si ferma, è meraviglioso. Ci sono partite che vanno in un modo, altre in un altro. Quando il Bologna ha attaccato, siamo stati attenti a non disunirci. Ma non ci si deve esaltare. Un passettino alla volta. Noi speriamo di averla al più presto possibile. È un aiuto per tutta la squadra. Siamo solo alla terza giornata. Il campionato si allungherà dopo la sosta di ottobre. Gimenez ha giocato da uomo squadra. L'ultima palla che ha avuto era un po' stanco, poco lucido, ma deve stare tranquillo perché i gol li farà. Credo abbia fatto la miglior partita da quando sono arrivato io".