AAA cercasi il vero Theo. Anche se le responsabilità non sono solo sue

Un avvio particolare per Theo Hernandez, che ha vissuto più bassi che alti in questa prima parte di stagione. Il terzino francese ha sempre risposto presente sul campo, non solo con gol e assist, che anche quest'anno non stanno mancando, ma con un miglioramento a livello difensivo e di posizione importante. Quest'anno, invece, le galoppate e i colpi del terzino rossonero stanno mancando molto alla squadra. Anche a livello tattico Theo sta facendo molta fatica...

Responsabilità non solo sue

Ma dov'è finito il vero Theo Hernandez? Come detto precedentemente, il suo avvio è stato molto particolare. Tra un guaio muscolare e una prestazione no, il francese si è ritrovare a giocare difensore centrale a causa dei tanti, troppi infortuni in difesa. Attualmente sono indisponibili Kalulu, Pellegrino, Thiaw e Tomori, oltre al fuori progetto Caldara. Situazione sicuramente surreale, ma anche per questo motivo il terzino si è trovato in difficoltà nel corso della stagione. Oltre al fatto di non avere una vera e propria alternativa e dunque costretto a giocare tutte, ma proprio tutte, le partite di campionato e Champions.