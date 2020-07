CorSera - Il Milan tiene testa all’Atalanta: assenze e rimpianti, il pari può allontanare il quinto posto

Chissà come sarebbe finita questa partita se in campo ci fossero stati anche Theo Hernandez e Bennacer. Peccato. Resta, comunque, un’altra buona prestazione, stavolta più di "pancia" che di tecnica. Ma era inevitabile, vista l’emergenza. Il Milan, nonostante le assenze (pesantissime!), è riuscito a tenere testa all’Atalanta, forse la squadra più brillante del torneo. Certamente la più difficile da affrontare.

ADDIO QUINTO POSTO? - Tutto sommato, il pareggio è un risultato positivo. perché consente ai rossoneri di mettere a referto il decimo risultato utile consecutivo in campionato, ma potrebbe complicare i piani di Pioli. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, se la Roma riuscirà a battere la Fiorentina, le possibilità del Milan di agguantare il quinto posto, cioè la qualificazione diretta all’Europa League, si assottiglierebbero perché i giallorossi scapperebbero a +4 con appena due gare ancora da disputare. Si vedrà.

RIMPIANTI - Nonostante tutto, Pioli può ritenersi soddisfatto. All’andata la sua squadra era stata spazzata via a Bergamo. Ieri, invece, in barba alle defezioni, il Milan ha giocato alla pari dei nerazzurri, costruendo le occasioni migliori e conservando anche qualche rimpianto. La palla-gol capitata sul mancino di Saelemaekers, il palo di Bonaventura... Ai punti i rossoneri avrebbero meritato qualcosa in più.