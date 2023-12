CorSera - Mercato Milan: a gennaio priorità al centrale di difesa. Difficile Miranda. In attacco David non è più il preferito, occhio a Guirassy

vedi letture

Dopo aver fatto un mercato estivo importante, anche a gennaio tra i club di Serie A più attivi ci potrebbe essere ancora una volta il Milan. In particolare, i rossoneri hanno bisogno di rinforzi in difesa visto che Stefano Pioli dovrà fare a meno almeno fino a marzo sia di Pierre Kalulu che di Malick Thaiw. La priorità è quindi un centrale e il nome in cima alla lista è quello di Clement Lenglet.

OBIETTIVO LENGLET - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il francese milita in questo momento in prestito all'Aston Villa, ma il suo cartellino è di proprietà del Barcellona. In Inghilterra sta giocando poco (zero presenze in Premier League, è stato impiegato solo in Conference League) e quindi non gli dispiacerebbe cambiare nuovamente squadra a gennaio. Ora è lui il principale obiettivo del Diavolo che stava pensando di anticipare anche lo sbarco a Milanello di Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia già prenotato per l'estate, ma è uno scenario al momento molto complicato.

IN CALO DAVID - Oltre che in difesa, il Milan vorrebbe fare qualcosa anche in attacco, nonostante Luka Jovic abbia dato segnali positivi nelle ultime settimane. Per mesi si è parlato di Jonathan David del Lille come del profilo preferito per il reparto offensivo, ma le sue quotazioni sono in calo: l’uscita dalla Champions League ha infatti ridotto il budget per il mercato invernale e quindi un colpo da 40 milioni di euro è impensabile. Occhio invece a Serhou Guirassy, 27enne attaccane dello Stoccarda già autore di 19 gol in questa stagione: il guineano ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro.