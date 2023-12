CorSport - Pioli resiste ma solo per assenza di alternative. Anche Ibra sarà arbitro

Stefano Pioli non è mai stato così in dubbio da quando è al Milan. Neanche dopo il celeberrimo 5-0 dell'Atalanta o dopo il terrificante mese di gennaio della scorsa stagione. Delle rinascite c'erano state all'epoca, oggi tutto sembra andare alla deriva. Da una situazione fisica ai limiti del reale a delle prestazioni in campo totalmente al di sotto delle possibilità della rosa a disposizione. Pioli resiste ma solo - come riportato anche da MilanNews.it IERI - per mancanza di alternative.

Chi al posto di Pioli?

Il Corriere dello Sport questa mattina conferma: Pioli è sotto osservazione. E con il tecnico rossonero finiscono sul banco degli imputati anche i membri del suo staff. Questo perché il tema infortuni è centrale per l'analisi della stagione del Milan fino a questo momento: come sarebbe andata con una rosa al completo e non continuamente abbattuta da guai fisici? Nelle prossime partite la lente sarà su Pioli e il Milan comincia ad avere pressioni anche da dietro: il Bologna è a -2, la Fiorentina a -3, la Roma a -5. Anche il posto Champions è a rischio. Il tecnico è in bilico ma per ora rimane e deve ringraziare la mancanza di alternative credibili. Il nome di Antonio Conte è da escludere: il pugliese non vuole incarichi a metà stagione e costa tanto. Altri del suo livello, forse, non ce ne sono e gli infortuni stessi mettono in difficoltà: chi salirebbe sul carro di una rosa decimata?

Ibra arbitro

Forse, con questa situazione spinosa per le mani, si vedrà per la prima volta Zlatan Ibrahimovic nel suo nuovo ruolo. La società gli ha chiesto, in quanto Senior Advisor, un parere sulle metodologie di lavoro a Milanello: individuare quello che è cambiato e cosa si potrebbe migliorare per evitare un'infermeria che si riempie ogni settimana. Lo svedese si metterà in contatto poi direttamente sia con il proprietario Cardinale che con l'amministratore delegato Furlani. Chiaramente, con Pioli ancora a bordo, il club cerca di limitare i danni occupandosi della gestione degli infortuni che può essere quantomeno limitata. Per questo si sta riflettendo anche a possibili cambi nello staff di preparatori di Pioli, altro compito arduo dal momento che sono tutti uomini fidatissimi del tecnico.