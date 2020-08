ESCLUSIVA MN - Hatisaru (Fanatik): “Per Omur il Trabzonspor si aspetta 30 milioni. Da noi è conosciuto come il Messi turco”

La redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva il giornalista turco, Suleyman Hatisaru, inviato del quotidiano sportivo Fanatik e molto vicino all'ambiente Trabzonspor. Con lui abbiamo parlato di Abdulkadir Omur, esterno destro dei rossoblu accostato al Milan.

Suleyman, qualche giorno fa si vociferava di un interesse da parte del Milan per il giocatore. Sa dirci di più? Quali sono le cifre?

"È un dato di fatto che Abdulkadir Omur non interessi solo al Milan, ma anche a molte squadre di calcio europee. La scorsa stagione questo giocatore ha ricevuto diverse offerte da club importanti. La dirigenza del Trabzonspor pensa di incassare 30 milioni di euro dalla cessione di Omur, tuttavia a causa della pandemia e dalla crisi dovuta al Covid-19 non è del tutto chiaro quale sarà il prezzo esatto".

Omur piace anche all’Atalanta, conferma?

"L'Atalanta di recente ha contattato la dirigenza del Trabzonspor per il giocatore. Omur è una richiesta specifica di Gasperini".

Il giocatore viene presentato al palcoscenico italiano come un grande velocista, ma non un eccelso finalizzatore. È vero? Può ancora migliorare nella tecnica?

"Di sicuro la città di Trabzon è quella che vive e respira il calcio. Sia una bambina di 7 anni che una signora anziana di 70 anni guardano le partite della squadra. La città, in cui il calcio ha una spiccata importanza, ha anche una simpatia per il Barcellona a causa dei colori della sua divisa. Se chiedi a un passante a caso a Trabzon di Abdulkadir, beh, risponderebbero tutti la stessa cosa: che 'lui è il Messi turco'. Anche se si è infortunato in questa stagione, è nella lista dei desideri di molti club".

Ultima domanda, secondo lei è un giocatore pronto per fare il salto in un grande club come il Milan?

"Giocare in Italia non sarà un problema per lui. Omur ha decisamente una mente calcistica impressionante ed anche un'ambizione straordinaria. Ai tifosi italiani piacciono i giocatori focosi. In quanto tale, ci sarà un'eccezionale compatibilità con il vostro campionato. Quindi sì, alla fine parliamo di un giocatore capace di giocare in tanti top club, come il Milan".

Intervista di Nicholas Reitano.