Gazzetta - Fonseca è una furia dopo l'Atalanta: si scaglia contro l'arbitro e chiede più rispetto per il Milan

vedi letture

Raramente si è visto un Paulo Fonseca così arrabbiato dopo una partita. Il tecnico rossonero, subito dopo la fine della partita per 2-1 contro l'Atalanta, si è presentato davanti ai microfoni delle tv e si è scagliato contro l'arbitro La Penna che, secondo lui, non ha sbagliato solo in occasione del gol di De Ketelaere, ma durante tutta la partita.

PARLA FONSECA - "Sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ora no. Non ho mai discusso degli arbitraggi ma il primo gol è fallo, è chiaro. Non c'è dubbio e dico basta, non ho più comprensione. So che gli arbitri hanno un lavoro difficile ma contro il Milan è sempre lo stesso, non c’è rispetto per noi in questo momento. Contro il Milan non c’è mai un dubbio e non è solo da oggi. Io non ho paura di dire la verità, lo sto facendo. Ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma ora sono tanti errori e tutte le settimane, sempre contro gli stessi. Il modo con cui è stata arbitrata questa partita è una mancanza di rispetto per il Milan, l’ho percepito dal primo minuto" le dure parole di Fonseca riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport.

PAURA DI LA PENNA - L'allenatore portoghese è un fiume in piena e ha poi insistito: "In una situazione così si comincia la gara prendendo un gol che non è 'legale'. Oggi sono arrabbiato per questa situazione ma tutte le settimane ci sono tanti altri errori. La Penna era stato qui al Var contro l’Udinese e possiamo vedere cosa è successo. Io avevo paura di questo arbitro e lui ha iniziato bene… È stato un fattore negativo della partita, ha lasciato il Milan senza punti su un campo su cui invece potevamo farne".