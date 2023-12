Gazzetta - Guirassy, ok all'addio a gennaio ma serve un'offerta importante. Due opzioni per il Milan, occhio alla concorrenza inglese

La priorità del Milan in vista del mercato di gennaio sono due centrali difesa (per questo il primo rinforzo sarà il ritorno dal prestito al Villarreal di Matteo Gabbia), ma in via Aldo Rossi si proverà a prendere anche un attaccante. E il primo nome della lista, ormai da diverse settimane, è quello di Serhou Guirassy, centravanti classe 1996 dello Stoccarda che ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro. Il giocatore, dopo qualche tentennamento, sembra essersi convinto a lasciare il club tedesco durante il mercato invernale, ma servirà un'offerta importante e un progetto serio.

CONCORRENZA INGLESE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che Guirassy è stato convocato dalla Guinea per la Coppa d'Africa e dunque per qualche settimana non sarà a disposizione. Nonostante questo, il Milan ci vuole provare, sfruttando anche il prolungamento del decreto crescita che pare ormai quasi certo. I rossoneri dovranno però stare attenti alla concorrenza di alcune squadre della Premier League che hanno messo gli occhi anche loro sull'attaccante dello Stoccarda.

DUE STRADE - Saranno dunque decisive le offerte che arriveranno al giocatore guineano, il quale punterà ovviamente ad ottenere più soldi possibili. Le sue pretese sono importanti e così i dirigenti di via Aldo Rossi si trovano davanti a due strade: la prima è provare a prenderlo subito e fare una scelta forte per il futuro, la seconda invece è non andare su Guirassy e sperare che Jovic continui a crescere e soprattutto a segnare come nell'ultimo periodo. In questo secondo caso, il grande investimento in attacco verrebbe rinviato in estate.