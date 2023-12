Gazzetta - Milan al lavoro per il rinnovo di Calabria: ci sono già stati i primi contatti. La volontà comune è di prolungare

Davide Calabria ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025, ma in via Aldo Rossi sono già iniziati i lavori per il suo rinnovo. I dirigenti rossoneri e gli agenti del terzino hanno già avuto i primi contatti e presto ci saranno altri appuntamenti. La volontà delle parti è la stessa: prolungare senza arrivare troppo vicini alla scadenza. Probabile che il tutto si possa risolvere dopo la fine del mercato di gennaio.

SOTTO TRACCIA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che al momento Calabria guadagna poco più di due milioni di euro a stagione. In questi ultimi mesi si è parlato soprattutto dei rinnovi di Mike Maignan e di Olivier Giroud, ma sotto traccia si sta lavorando anche per quello del capitano del Milan che è cresciuto nel settore giovanile milanista e vuole continuare la sua vita in rossonero.

CONCORRENZA - Il futuro al Milan sembra quindi già scritto, anche se è probabile che in estate il Diavolo possa andare a prendere un nuovo terzino destro che si alternerà con lui. La concorrenza potrebbe fare bene a Davide che nelle ultime stagioni ha alternato momenti molto positivi, come per esempio nell'annata dello scudetto, ad altri momenti meno buoni. Le critiche non sono mai mancate, ma Calabria ha cercato di rispondere sempre al meglio sul campo.