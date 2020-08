Gazzetta - Milan, non solo Ibra: presto i rinnovi anche di Gigio e Calhanoglu

Proseguono senza sosta le trattative tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo di quest'ultimo: l'attaccante svedese è in questo momento la priorità assoluta e quindi in via Aldo Rossi sono tutti concentrati solo sul suo prolungamento. Nonostante la firma tanto attesa tardi ad arrivare, il club rossonero è piuttosto tranquillo, continua ad essere ottimista e si aspetta presto il sì di Ibra.

TRE RINNOVI - Ma quello di Zlatan non è l'unico rinnovo che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane: come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, presto i dirigenti rossoneri affronteranno anche i prolungamenti di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, i cui contratti scadono entrambi il 30 giugno 2021. Per quanto riguarda il turco, subito dopo Ferragosto è atteso l'arrivo a Milano del suo agente Gordon Stipic, mentre per il momento non ci sono appuntamenti in programma con Mino Raiola per parlare del futuro del giovane portiere milanista.

VOGLIA DI MILAN - La volontà di entrambi i giocatori è però piuttosto chiara: vogliono rinnovare e rimanere a lungo al Milan. Questo è certamente un ottimo punto di partenza, ma ovviamente poi bisognerà trovare l'accordo su tutto, in particolare sull'ingaggio e sulla durata del contratto. I prolungamenti di Gigio e Hakan non sono però urgenti, al momento in casa rossonera si pensa ad una sola cosa, cioè il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.