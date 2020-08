Gazzetta - Un altro Theo (ma a destra) e un nuovo Leao: così Pioli punta alla Champions

Ripartire bene, forte, con lo stesso piglio delle ultime gare. Pioli e il suo staff hanno già fissato l’obiettivo. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il Milan dovrà mettersi a correre da subito e mantenere un ritmo costante. Questo si aspettano Elliott e i dirigenti. Perché una squadra che punta alla Champions (e non si tratta più di un semplice obiettivo, ma quasi di un obbligo) non può permettersi di lasciare punti per strada nelle prime uscite del campionato.

MERCATO - E c’è anche l’Europa League, competizione che inaugurerà la nuova stagione rossonera. Vietato sbagliare, dunque: il Milan degli ultimi anni ha pagato a caro prezzo le partenze balbettanti, per questo bisognerà spingere subito sull’acceleratore. Ovviamente, Pioli si augura di avere al più presto la rosa al completo. Maldini e Massara proveranno ad accontentarlo: l’arrivo di Bakayoko (affare ormai a un passo) offrirà al tecnico una valida alternativa ai titolarissimi Kessie-Bennacer; l’altra casella da riempire è quella del terzino destro: l’obiettivo è ripetere un’operazione alla Theo Hernandez (nel mirino ci sono Aurier e Dumfries).

CHANCE PER LEAO - Ma Pioli ripartirà soprattutto dalle certezze e dagli uomini fidati, ovvero quei giocatori - come Calhanioglu e Rebic - che hanno assimilato al meglio le indicazioni del mister. La speranza, poi, è che un talento come Rafael Leao possa esplodere definitivamente. Le ultime partite prima delle vacanze hanno lasciato tracce più che incoraggianti: Pioli crede nelle potenzialità del giovane portoghese, che avrà subito una chance nei preliminari di Europa League, vista la squalifica di Rebic.