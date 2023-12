Il miglior acquisto estivo del Milan: Pulisic punta al record di gol in una stagione

Ci sono pochi dubbi su chi sia stato fino a questo momento il miglior acquisto estivo del Milan: Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek hanno fatto vedere ottime cose, Samuel Chukwueze e Luka Jovic sembrano essersi finalmente sbloccati nelle ultime settimane, ma nessuno finora è stato decisivo come Christian Pulisic. Arrivato in estate a titolo definitivo dal Chelsea, l'attaccante americano ha già segnato sei gol (cinque in Serie A e uno in Champions League) e in campionato ha regalato anche quattro assist. Al momento solo Olivier Giroud è andato in rete più volte dell'ex Borussia Dortmund (9 gol).

CHE IMPATTO! - L'impatto di Pulisc è stato molto positivo e in pochi se lo aspettavano sia perchè era alla sua prima esperienza in Italia (e si sa che gli stranieri che arrivano in Serie A hanno molto spesso bisogno di un po' di tempo per ambientarsi), sia perchè nelle ultime stagioni il suo rendimento è stato ben al di sotto delle aspettative (lo scorso anno, per esempio, ha segnato un solo gol). Al Milan, l'americano ha invece iniziato alla grande, andando in rete subito nelle prime due giornate di campionato contro Bologna e Torino. I successivi gol li ha invece siglati a Lazio, Genoa e Frosinone in Serie A e al Newcastle in Champions League.

VERSO IL RECORD - Se a livello di squadra ovviamente l'obiettivo è quello di vincere qualcosa da qui a fine stagione, a livello personale Pulisic ha in testa un record ben preciso, vale a dire quello del numero più alto gol segnati in una sola annata. Al momento, il numero 11 rossonero ha già superato il numero totale di marcature delle stagioni 2016-2017 e 2017-2018 (5 gol) ed ha eguagliato il numero di rete siglate nell'annata 2020-2021. Manca un gol per arrivare al numero di gol segnati nella stagione 2018-2019 e due gol per la stagione 2021-2022. Il suo record personale è di 11 reti nell'annata 2019-2020, un traguardo non impossibile da raggiungere per Pulisic che con sei gol segnati finora è assoutamente sulla buona strada.