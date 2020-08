LIVE MN - Femminile, San Marino Academy-Milan (0-5) - Le rossonere dilagano, ottima prova della squadra di Ganz

Tutto facile quest'oggi per il Milan. Dopo la vittoria per 1-0 all'esordio, le rossonere raggiungono quota sei punti grazie alla vittoria per 5-0 contro San Marino. A segno per la squadra di Ganz: Agard, Grimshow (2) e Dowie (2).

94' Finisce qui, il Milan stravince 5-0 contro il San Marino Academy.

93' OCCASIONE MILAN! Giacinti a tu per tu con Ciccioli si fa ipnotizzare.

91' Occasione San Marino: rimpallo in area di rigore rossonera e palla che finisce sul palo. Rizza poi mette in corner.

90' Tre minuti di recupero.

90' OCCASSIONE MILAN! Cross di Vitale per la testa di Giacinti che non riesce a imprimere la giusta potenza per poter segnare il primo gol stagionale.

88' Tiro dalla lunga distanza di Tucceri Cimini. Palla che esce fuori.

83' Doppio cambio per il Milan: dentro Spinelli e Vitale, fuori Agard e Fusetti.

81' POKERISSIMO! Cross di Bergamaschi per la testa di Giacinti che fa da torre per Dowie. La 10 rossonera sbaglia la prima occasione, ma la seconda non fallisce. 5-0 per il Milan!

78' Giacinti ha voglia di segnare: tiro dalla destra di Valentina e palla che sbatte sull'esterno della rete..

74' ALTRA OCCASIONE! San Marino che si rende ancora pericolosa con Muya. Palla che esce a lato della porta.

72' TRAVERSA SAN MARINO! Primo tiro verso la porta di Korenciova del San Marino in questo secondo tempo da parte di Ragaglia. Palla che si stampacsul palo più lungo della porta.

70' OCCASIONE MILAN! Dopo una serie di rimpalli nel mezzo dell'area di rigore, Bergamaschi riesce a concludere e palla che esce fuori di pochissimo.

67' Tiro di Tucceri Cimini dalla sinistra ma palla che esce fuori dallo specchio della porta.

66' Cambio per San Marino: dentro Vecchione, dentro Barbieri

63' Punizione di Ragaglia e palla che finisce alta sopra la porta di Korenciova.

61' Primo giallo della stagione: ammonita Conc, che offre a San Marino una punizione dal limite dell'area-

57' Terzo cambio per il Milan: esce Rask, entra Kulis.

56' Corner battuto da Tucceri per Giacinti, che cerca il primo gol stagionale. La 9 rossonera prova il tiro al volo ma colpisce malissimo e la palla ritorna fuori area.

54' Altro cambio per le rossonere: fuori Grimshow, dentro Rizza.

53' Giacinti si libera sulla sinistra e con un cross arretrato riesce a servire Grimshaw, che impatta male il pallone.

51' GOOOOOOOL DEL MILAN! Primo gol in rossonera per Dowie che ruba un pallone al limite dell'area e realizza la rete del 4-0. La squadra di Ganz domina in lungo e in largo.

50' Punizione di Tucceri e palla che finisce sulla barriera.

49' Fallo di Venturini su Giacinti al limite dell'area. Punizione pericolosa per le rossonere.

47' Tiro di Giacinti da fuori area e palla che esce alla sinistra del portiere avversario

45' Si riparte dal 3-0 per le rossonere!

Milan Femminile in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco con un sonoro 3-0 sul Marino. La squadra rossonera è sembrata in pieno controllo del match come testimoniano i gol della Agard e la doppietta di Grimshaw. Appuntamento fra 15 minuti per la ripresa!

47' Fine primo tempo.

46' Primo cambio per le rossonere: fuori Tamborini, dentro Mauri.

45' Due minuti di recupero

44' GOOL DEL MILAN! Dopo un possesso palla sornione il Milan trova il gol del 3-0 grazie alla doppietta di Grimshaw che si inserisce con i tempi giusti e al volo mette in rete un pallone proveniente dalla destra.

39' Punizione dal limite per San Marino. alla battuta va Barbieri che spedisce la palla di poco sopra la traversa.

36': Prima ammonizione del match. Cartellino giallo per la Nozzi del san Marino per un fallo tattico a metà campo

35' Milan ora in controllo della partita che forte del doppio vantaggio riesce a gestire la partita.

30' GOL DEL MILAAN! Ottimo lancio lungo dalla metà campo della Fusetti per Grimshaw che anticipa con un pallonetto la distratta retroguardia di San Marino. Raddoppio per il Milan

27' TRAVERSA DI GIACINTI! Cross dalla destra della Bergamaschi ancora per la Giacinti che colpisce di testa la traversa. Sul rimbalzo arriva la Dowie che colpisce a botta sicura ma trova la pronta respinta del portiere del San marino

21' MILAN AD UN PASSO DAL 2-0! Tiro cross di Tucceri che coglie di sorpresa Ciccioli che, all'ultimo, riesce ad alzare il pallone oltre la traversa.

19' Tentativo della Giacinti da dentro l'area. Nessun problema per il portiere del San Marino che blocca con presa sicura.

17' Cross dalla destra della Bergamschi in direzione della Giacinti ma la difesa di san Marino respinge. Sulla ribattuta arriva Rask che spara alto sopra la traversa.

15' Nonostante lo svantaggio, San Marino ha mostrato sin qui ottime azioni offensive come testimoniano i tre corner guadagnati.

12' GOL DEL MILAAN! Altra punizione per il Milan e questa volta è rete. Dopo un calcio piazzato guadagnato al limite dell'area da Valentina Giacinti, l'Agard va alla battuta e mette il pallone all'incrocio dei pali alla sinistra del portiere di San Marino.

8' OCCASIONE PER IL MILAN Dopo un calcio piazzato guadagnato dalla Tamborini sulla trequarti, Tucceri va direttamente in porta con il pallone che finisce fuori di poco.

5' Primo corner per il Milan: nulla di fatto sul tentativo di testa della Giacinti

1' SI INIZIA! Al via la sfida tra San Marino Academy e Milan

Cambio in extremis per la squadra di Ganz. A causa di un problema fisico Refiloe Jane non ce la fa, al suo posto dentro Sara Tamborini.

MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Bergamschi; Agard; Fusetti; Tucceri; Tamborini; Rask; Giacinti; Dowie; Grimshaw; A disposiz: Piazza; Nano; Rizza; Kulis; Morleo; Spinelli; Vitale; Refiloe; Mauri. All. Maurizio Ganz

SAN MARINO ACADEMY (4-3-3): G. Ciccioli; Montalti; M. Piazza; A. Venturini; C. Labate; M. Chandarana; M. Nozzi; V. Brambilla; K. Muya; A. Rigaglia; R. Barbieri. A disposiz: M. Salvi; A. De Sanctis; N. Micciarelli; E. Cecchini; N. Costantini; S. Kunisawa; Y. Menin; G. Di Luzio; F. Vecchione

Amici e amiche di MilanNews.it, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di San Marino Academy- Milan femminile, gara valida per la seconda giornata giornata di Serie A Femminile. La squadra di Ganz vuole dare seguito alla vittoria all'esordio contro la Florentia per raggiungere l'obiettivo Champions League, con un occhio allo scudetto. Sarà un match tutto da vivere, che potete seguire, minuto per minuto, sul nostro sito. Buona partita!