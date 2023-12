live mn - Salernitana-Milan, le ufficiali: torna la difesa a quattro, Bennacer titolare in mezzo al campo

vedi letture

Le ufficiali:

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradarić; Coulibaly, Kastanos, Łęgowski; Candreva, Dia; Tchaouna. A disp.: Fiorillo, Salvati; Bronn, Daniliuc, Gyömbér, Lovato, Sambia; Bohinen, Martegani; Botheim, Cabral, Ikwuemesi, Simy. All.: F. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Nsiala, Simić; Adli, Krunić, Romero, Zeroli; Chukwueze, Jović. All.: Pioli.

18.20 - Il Milan sarà in campo a Salerno questa sera, per provare a dare continuità ai bei risultati ottenuti sia contro il Newcastle che contro il Monza. I rossoneri scenderanno in campo alle 20.45 all'Arechi. Al termine della gara, secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, la squadra ritornerà nella notte a Milano. Da lì, due giorni liberi che dovrebbero coincidere con Vigilia e giorno di Natale. La squadra tornerà a Milanello il 26 quando comincerà a preparare l'ultima sfida del 2023 contro il Sassuolo, in programma il 30 dicembre a San Siro. Il 2 gennaio, sempre in casa, si giocheranno gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari, mentre il 7 gennaio all'orario di pranzo di chiuderà il girone d'andata sul campo dell'Empoli.

17.45 - Conferma per Kjaer al centro della difesa al fianco di Tomori, con Theo Hernandez a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo ci saranno Reijnders, Loftus-Cheek e Bennacer che, come annunciato da Stetano Pioli nella conferenza stampa odierna, tornerà titolare dopo 226 giorni dall'ultima volta (10 maggio, euroderby di andata della scorsa stagione). Out, invece, Musah a causa di un affaticamente muscolare e Tommaso Pobega, che oggi si è operato in Finlandia per la riparazione del tendine retto femorale sinistro. La stima dei tempi di recupero è di quattro mesi.

17.20 - Questa sera il Milan sarà di scena a Salerno, per l'ultima trasferta del suo 2023 che, curiosamente, era cominciato in trasferta proprio all'Arechi contro la Salernitana lo scorso 4 gennaio. Una partita importante per il prosieguo dei rossoneri in questa stagione, che hanno da recuperare molto terreno in campionato, ma anche per un gradito ritorno. Zlatan Ibrahimovic sarà infatti in tribuna questa sera, per la prima volta dal suo ritorno in società in veste di senior Advisor. Negli ultimi due giorni, l'ex attaccante è stato a Milanello e ha ripreso confidenza con i luoghi che lo hanno visto protagonista fino a giugno. L'attaccante svedese è arrivato alle 16 con volo di linea insieme all'ad Giorgio Furlani per arrivare a Salerno: prima della riunione tecnica, l'ex compagno di Theo e co. incontrerà la squadra per la consueta merenda.

16.38 - L'arbitro della sfida tra Salernitana e Milan di questa sera all'Arechi, sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Sarà la ventinovesima direzione in carriera con i rossoneri che hanno con il fischietto romano un bilancio positivo. Eppure i ricordi più recenti, sono entrambi molto negativi. Negli ultimi due incroci, infatti, sono arrivate due sconfitte. La prima in casa dell'Udinese lo scorso marzo (3-1), nella gara in cui Ibra ha segnato il suo ultimo gol da professionista. La seconda in casa dello Spezia, a maggio, tra le due semifinali di Champions (2-0).

La designazione completa:

Arbitro: Doveri

Assistenti: Rocca – Moro

IV UOMO: Camplone

VAR: Di Paolo

AVAR: Meraviglia

15.59 - Rafael Leao, attualmente a quota 49 reti, è a un solo gol dal traguardo dei 50 gol nei cinque grandi campionati europei.

15.34 - Questa la squadra arbitrale designata per Salernitana-Milan:

ARBITRO: Doveri

ASSISTENTI: Rocca - Moro

IV UOMO: Camplone

VAR: Di Paolo

AVAR: Meraviglia

15.15 - La partita di questa sera in casa della Salernitana è cruciale per il Milan dal punto di vista della classifica. Importante sarà anche per Rafael Leao che sta cercando di ritrovare il feeling con il gol in Serie A che manca da troppo tempo. Per l'esattezza l'ultima rete è arrivata il 23 settembre scorso. Si giocava Milan-Verona, i rossoneri vinsero 1-0 e il portoghese indossava la fascia da capitano. Nel mezzo non si può dire che non siano mancate le buone prestazioni tra Champions e campionato: non ultima quella contro il Monza, in cui è andato a referto con un bell'assist per Simic. Chiaramente da Leao, però, ci si aspetta sempre qualcosina in più e in questo caso ci si aspetta il gol. Chissà che il ritorno di Ibrahimovic non possa essere di buon auspicio.

14.25 - Ecco la probabile formazione del Bologna: (4-3-2-1) Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Dia; Ikwuemesi.

13.53 - Il Milan è la squadra che ha fatto giocare finora più calciatori Under 20 (nati dall’1/1/2003 in avanti) in questo campionato: ben cinque, ovvero Luka Romero, Chaka Traorè, Jan-Carlo Simic, Davide Bartesaghi e Francesco Camarda. Per la sfida con la Salernitana, Stefano Pioli ha chiamato con sé un altro Under 20 viste le assenze pesanti di Pobega, out per i prossimi 4 mesi, e Musah, fuori per un problema muscolare che dovrebbe smaltire in poco tempo. Si è aggregato alla prima squadra anche Kevin Zeroli, centrocampista e capitano della Primavera del Milan e prodotto del settore giovanile rossonero. Per il classe 2005 è la prima chiamata con la squadra di Stefano Pioli.

13.28 - Ismael Bennacer torna titolare dopo 7 mesi e mezzo. Da quella semifinale di andata di Champions League contro l'Inter in cui si è infortunato gravemente al ginocchio, sono passati esattamente 226 giorni. L'algerino giocherà in coppia con due nuovi che sta imparando a conoscere: Reijnders e Loftus-Cheek.

12.59 - Il Milan tornerà a giocare con la difesa a quattro dopo che Stefano Pioli contro il Monza ha messo in campo uno schieramento a tre: sulle fasce ci saranno Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, mentre in mezzo spazio a Kjaer e Tomori.

12.30 - Dopo la vittoria sul Monza, questa sera il Milan alle 20.45 va a caccia di un nuovo importante successo in campionato. I rossoneri saranno ospiti della Salernitana di Pippo Inzaghi. Scelte quasi obbligate per Stefano Pioli che rispetto all'ultima gara di campionato con il Monza recupera anche Davide Calabria, che ha saltato l'ultimo match a San Siro per squalifica. Conferma per Kjaer al centro della difesa al fianco di Tomori, con Theo Hernandez a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo ci saranno Reijnders, Loftus-Cheek e Bennacer che tornerà titolare dopo 226 giorni dall'ultima volta (10 maggio, euroderby di andata della scorsa stagione). Davanti, invece, ci sarà ancora il tridente 11-9-10, Pulisic, Giroud, Leao.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d’inizio di Salernitana-Milan, gara valida per la 17^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le novità che arriveranno dal ritiro dei rossoneri a Salerno. Restate con noi!!!