Primo Piano LIVE MN - Verso Milan-Cagliari: Jashari titolare, davanti confermati Nkunku-Gimenez

vedi letture

Resta aggiornato su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Milan a Milanello in vista della gara di stasera contro il Cagliari

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.

12.40 - DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Data: domenica 24 maggio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

12.20 - MILAN-CAGLIARI: LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Preti - Bercigli

IV uomo: Ayroldi

VAR: Abisso

AVAR: Chiffi

12.03 - Oggi Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, arriverà a Milano e prima della gara contro il Cagliari, decisiva per la corsa Champions del Diavolo, parlerà alla squadra rossonera, proprio com'era successo anche domenica scorsa prima della sfida contro il Genoa. Il patron milanista vuole stare vicino al gruppo di Max Allegri e dargli la carica giusta in vista della partita più importante della stagione. Se il Milan dovesse vincere, avrebbe la certezza di partecipare alla Champions League 2026-2027.

11.47 - Luka Modric sembrava destinato a tornare titolare questa sera contro il Cagliari, ma non sarà così: il campione croato partirà infatti dalla panchina, con Ardon Jashari che agirà dal primo minuto come regista davanti alla difesa. Lo svizzero avrà ai suoi fianchi Youssouf Fofana e Adrien Rabiot. L'ex Real Madrid entrerà poi probabilmente a partita in corso e lo farà indossando una speciale maschera in carbonio per proteggere lo zigomo sinistro fratturato a fine aprile durante il match contro la Juventus in seguito ad uno scontro di gioco con Manuel Locatelli.

11.30 - Il Milan si schiererà con il solito 3-5-2 con Maignan tra i pali, con Tomori, Gabbia e Pavlovic i tre di difesa. Sulla fascia destra Saelemaekers è in vantaggio su Athekame, a sinistra spazio a Bartesaghi, mentre a centrocampo non ci sarà Modric titolare a dispetto da quanto si potesse pensare inizialmente. Al posto del croato c'è Jashari, e con lui Fofana, in ballottaggio con Ricci, e Rabiot. In attacco la coppia del Ferraris composta da Nkunku e Gimenez viaggia verso la conferma.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischo d'inizio di Milan-Cagliari, ultima gara della stagione 2025-2026 del Diavolo. Con una vittoria i rossoneri di Max Allegri strapperebbero il pass per la Champions League del prossimo anno. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo a Milanello. Restate con noi!!!