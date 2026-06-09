Milan, cosa fare con i 9 prestiti che non verranno riscattati? Da Musah a Camarda fino a Chukwueze: la situazione caso per caso

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Sono ben nove i giocatori del Milan che non verranno riscatti e ritorneranno quindi a Milanello. Quale sarà il loro futuro?

Se alcuni riscatti sono andati in porto come per esempio quelli di Alex Jimenez, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo, che hanno portato circa 26 milioni di euro nelle casse del Milan, ci sono nove giocatori che dal 1° lulgio torneranno ad essere ufficialmente dei giocatori rossoneri. Si tratta di Ismael Bennacer, Yunus Musah, Filippo Terracciano, Warren Bondo, Samuel Chukwueze, Christian Comotto, Francesco Camarda, Kevin Zeroli e Alphadjo Cissé. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza caso per caso la situazione di questi giocatori:

ISMAEL BENNACER

Nonostante la grande stima di Zvonimir Boban, che lo ha voluto fortemente nella Dinamo Zagabria, club del quale è presidente, il centrocampista algerino non ha convinto e i croato hanno già deciso che non pagheranno i 10 milioni di euro pattuiti un anno fa per il riscatto. La soluzione migliore per tutti sarebbe la risoluzione del contratto che scade tra un anno, così il Milan non avrà più sul groppone i 4 milioni netti del suo ingaggio e il giocatore potrà trovarsi tranquillamente una nuova squadra.

YUNUS MUSAH

L'americano ha giocato pochissimo con l'Atalanta che non ha intenzione di pagare i 24 mlioni di euro per il riscatto e quindi il giocatore tornerà a Milanello. Il suo destino verrà deciso dal nuovo allenatore milanista che dovrà dire se Musah potrà essere utile o meno alla causa rossonera.

FILIPPO TERRACCIANO E WARREN BONDO

Anche il loro futuro al Milan sarà tutto da scrivere dopo l'esperienza non fortunata alla Cremonese che si è conclusa con la retrocessione in Serie B. Con la permanenza in Serie A sarebbe scattato l'obbligo di riscatto di Terracciano che invece farà ritorno a Milanello.

SAMUEL CHUKWUEZE

Sul suo futuro c'è un grande punto di domanda perchè il Fulham sarebbe felice di tenerlo, ma non intende pagare i 26 milioni di euro per il riscatto del nigeriano che ha avutuo una stagione con troppi alti e bassi. La permanenza di Chukwueze a Londra sarebbe possibile solo se il Milan sarà disposto a trattare sul prezzo del suo cartellino. Non va però escluso del tutto comunque anche la sua permanenza in rossonero, soprattutto se il nuovo allenatore tornerà a giocare in attacco con il tridente.

FRANCESCO CAMARDA

Il giovane attaccante, che si è riprese dall'infortunio alla spalla e che nei giorni scorsi ha fatto il suo esordio in Nazionale maggiore, sarà contro-riscattato a 4 milioni di euro, dopo il riscatto del Lecce a 3 milioni. Sulle sue qualità non ci sono dubbi, ma resta da capire quale sia il percorso migliore per la crescita di Camarda.

KEVIN ZEROLI

Altro prodotto del settore giovanile rossonero che non è reduce nemmeno lui da una grande stagione: nella prima parte ha giocato in prestito al Monza, ma in Brianza ha visto pochissimo il campo e così a gennaio è passato sempre in prestito alla Juve Stabia di Ignazio Abate, suo tecnico nella Primavera del Milan. Nel suo destino si prospetta un nuovo prestito con proseguire la sua maturazione.

CHRISTIAN COMOTTO

Nonostante la retrocessione dello Spezia, il giovane centrocampista ha giocato tanto e ha dato segnali di crescita positivi. Comotto inizierà il ritiro con la prima squadra rossonera, poi tochcerà al nuovo allenatore decidere se dargli una chance o se mandarlo un'altra volta in prestito per farlo crescere (magari in Serie A stavolta).

ALPHADJO CISSÈ

Acquistato a gennaio dell'Hellas Verona per 8 milioni di euro, è rimasto in prestito al Catanzaro, un brutto infortunio muscolare lo ha tenuto fuori per quasi tutto il girone di ritorno. Oprato in Finlandia, Cissé sta meglio, sta proseguendo il suo percorso di recupero e durante il ritiro proverà a convincere il Milan e il suo nuovo tecnico a puntare anche su di lui nella stagione 2026-2027.