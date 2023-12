Milan, è sempre emergenza in difesa: chi contro il Sassuolo? Possibile un adattamento

L'emergenza difesa per il Milan prosegue ormai da diverse settimane, cioè sin da quando Pioli ha dovuto fare a meno nella stessa partita (vs Napoli al "Maradona") di Kalulu e di Pellegrino; poi, a ruota, sono arrivati gli altri infortuni: Kjaer ogni tanto si ferma, Thiaw contro il Borussia Dortmund e, ultimo in ordine di tempo, Fikayo Tomori.

Gli esami strumentali ai quali il centrale inglese hanno evidenziato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Il centrale inglese, dunque, sarà costretto ad un lungo stop: non si ricorrerà all'operazione chirurgica, ma i tempi di recupero non saranno inferiori ad almeno due mesi. Salterà diverse partite: oltre a quelle di campionato comprese tra il Sassuolo (30 dicembre) e l'Atalanta (25 febbraio), il numero 23 potrebbe dover essere escluso anche dal doppio impegno in Europa League contro il Rennes.A Pioli, dunque, restano arruolabili e disponibili solo tre centrali: Kjaer, Simic e Pellegrino. Le opzioni sono due: la prima, quella che già vista in stagione contro Frosione, Atalanta e Newcastle è quella di Theo Hernandez come difensore centrale e Florenzi terzino sinistro. La seconda, invece, sarebbe l'esordio dal primo minuto di Jan Carlo Simic dopo che ha collezionato due presenze e un gol nelle ultime due partite in cui è partito dalla panchina.