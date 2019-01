Milan, Paquetà come vice-Bonaventura: Gattuso lo vuole schierare da mezzala

L'arrivo di Lucas Paquetà, il cui contratto è stato depositato ieri dal Milan in Lega, è stato accolto da grande entusiasmo dai tifosi milanisti che ora non vedono l'ora di vederlo finalmente in campo con la maglia rossonera. Questo potrebbe accadere magari già il prossimo 12 gennaio nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia in casa della Sampdoria, quando tutti potrebbero avere un primo assaggio del suo talento. Ma il brasiliano è già pronto per il calcio europeo ed in particolare per quello italiano?

OTTIMISMO - Se lo chiedono in molti, compreso questa mattina il Corriere della Sera che spiega che Rino Gattuso, qualche settimana fa, ha cercato di levargli di dosso il più possibile le inevitabili pressioni: "Non pensate che arrivi qua facendoci vincere le partite subito". La strategia societaria è quindi molto chiara, anche se sia il tecnico rossonero che i direttori tecnici Leonardo e Paolo Maldini sono convinti che, al netto del necessario rodaggio, il ragazzo possa offrire fin da subito il suo efficace contributo alla causa del Diavolo.

RUOLO - Fin dalle prime partite, sarà interessante capire come vorrà utilizzarlo Gattuso, il quale sembra intenzionato a schierarlo da mezzala in un centrocampo a tre: si tratta di un ruolo che ha già ricoperto nel suo ultimo periodo al Flamengo, dove ha imparato ad abbinare incarichi di regia creativa, inserimenti e lavoro di rottura. In parole povere, il suo ruolo sarà quello di vice Bonaventura, il quale sarà costretto a restare ai box per tutta la stagione. Manca ancora poco per vedere il giovane brasiliano in azione, poi tutti questi dubbi trovaranno finalmente una risposta.