Milan, Tonali unico addio "eccellente": in partenza anche gli esuberi ma servono le offerte giuste

Il mercato del Milan si è infuocato: dalla notizia dell'addio di Maldini e Massara, il club rossonero ha trovato l'accordo con il Newcastle per la cessione di Sandro Tonali e si è portato a casa Ruben Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea. Mentre si continuerà a cercare di rinforzare specialmente i reparti del centrocampo e dell'attacco, da via Aldo Rossi si pensa anche a smaltire gli esuberi della rosa di Pioli.

Tonali sì, gli altri no

La partenza di Tonali, ancora non ufficializzata nè dal club rossonero nè dal Newcastle, è stata un fulmine a ciel sereno per i tifosi del Milan che non si aspettavano la partenza di uno dei top player della squadra. Invece Furlani e Moncada non hanno potuto dire di no a un'offerta economicamente importantissima e hanno già cominciato a rinforzare la squadra con il ricavato dell'addio a Sandro. Quello su cui i sostenitori del Diavolo possono stare sicuri è che Tonali dovrebbe essere l'unica cessione eccellente: come riportato QUI da MilanNews.it, nessun altro big rossonero è a rischio, in particolare Maignan, Theo e Kalulu che sono stati oggetto di interessamento da parte di altri club. Diverso il caso di Charles De Ketelaere: per il belga non ci sono in programma trattative ma se dovesse arrivare un'offerta importante, di almeno 28 milioni di euro così che il club non faccia minusvalenza, da via Aldo Rossi la prenderebbero in considerazione molto seriamente.

Offerta giusta

E poi ci sono gli esuberi. In particolare in fase offensiva sia Ante Rebic che Divock Origi, dopo una stagione tutt'altro che esaltante, sono destinati a salutare Milanello in questa finestra estiva. Il problema è trovare l'offerta giusta che possa convincere non solo il Milan ma soprattutto i giocatori che hanno uno stipendio importante. Come riportato QUI ieri sera da MilanNews.it, per i due attaccanti sono arrivate offerte dalla Turchia ma, per il momento, nè il croato nè il belga sarebbero convinti di un trasferimento di questo tipo. Allo stesso modo anche Fodè Ballo-Tourè è al passo d'addio: sul senegalese, che non ha pienamente convinto in due stagioni come vice-Theo Hernandez, ci sarebbero gli interessamenti del Fulham e dell'Hoffenheim. In uscita, se si trova la giusta quadra, ci potrebbe essere anche Adli mentre per Gabbia e Colombo è più probabile una soluzione in prestito.