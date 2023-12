MN - Bruttissime notizie per Tomori: l'esito degli esami è pesante. I dettagli

vedi letture

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Fikayo Tomori hanno evidenziato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro.

Tempi di recupero

Il centrale inglese, dunque, sarà costretto ad un lungo stop: non si ricorrerà all'operazione chirurgica, ma i tempi di recupero non saranno inferiori ad almeno due mesi. Salterà diverse partite: oltre a quelle di campionato comprese tra il Sassuolo (30 dicembre) e l'Atalanta (25 febbraio), il numero 23 potrebbe dover essere escluso anche dal doppio impegno in Europa League contro il Rennes.



Problema enorme

Il suo infortunio è un problema enorme per il Milan. In difesa, d'altronde, Pioli dovrà fare a meno ancora per un po' di settimane sia di Malick Thiaw che di Pierre Kalulu, potendo contare solo su Kjaer (che, dal punto di vista fisico, resta sempre un punto interrogativo), sul rientrante, ma inesperto, Marco Pellegrino e sul 2005 Jan-Carlo Simic. Oltre a questo, c'è da mangiarsi le mani perché Tomori stava disputando una stagione di altissimo livello, con tante giocate super a livello difensivo e anche 3 gol all'attivo.