MN - Summit Cardinale-Ibra: il punto su come stanno le cose

vedi letture

Occorre spiegare bene ciò che ruota attorno alla questione Zlatan Ibrahimovic. L’eventuale ritorno in rossonero dello svedese, sotto nuove spoglie, non è assolutamente da inquadrarsi come un tentativo di mettere una balia a Pioli e alla squadra. Questo è un concetto fondamentale dentro tutta questa vicenda perché il primo a non voler essere una balia è proprio Ibrahimovic, che alla vigilia di Milan-Paris Saint-Germain (partita per lui da doppio ex) ha incontrato nuovamente Gerry Cardinale al Portrait Hotel di Milano.

Un summit di due ore, con i due che hanno approfondito ulteriormente quelle che sono le idee di Cardinale per Zlatan e quelle di Zlatan in merito al suo eventuale ritorno al Milan. Da dirigente in organigramma o da “special counsel” questo lo si capirà nelle prossime settimane, ma sembra che si possa andare più verso la seconda opzione. L’idea più diffusa che sta passando è che Ibra vorrebbe rimanere a contatto con la squadra, vivere Milanello, ed essere l’anello di congiunzione tra il campo e la sala dei bottoni, senza alcuna prevaricazione dei ruoli già esistenti e operativi. Tutti sanno quanto Ibrahimovic possa essere una risorsa, ma da quello che risulta, nel summit durato due ore con Cardinale non si è arrivati alla formulazione di una proposta ufficiale. Entrambe le parti non hanno fretta di arrivare ad un dunque in tempi brevi, bisogna fare i giusti passi per non lasciare zone d’ombra nei rapporti tra le parti.

Zlatan sa che il Milan è e sarà sempre e per sempre casa sua, ecco anche il motivo per cui questa contrattazione non sta viaggiando a velocità altissime. Ci sono stati dei passi in avanti, ma non siamo ancora sul rettlineo finale.