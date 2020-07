Pioli a DAZN: "La squadra si diverte a stare insieme, Ibra va gestito. La svolta? Juve-Milan di Coppa"

Stefano Pioli è stato intervistato da DAZN nel postpartita di Milan-Bologna.

Sulla gara: "La squadra si sta divertendo, è quello che traspare dagli allenamenti e da tutti i momenti in cui stiamo insieme. Oggi abbiamo giocato una gara di ottimo livello, il Bologna è un avversario difficile. Stiamo bene e abbiamo fiducia, dobbiamo portare queste caratteristiche fino alla fine, mancano quattro partite e non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo".

Su Ibrahimovic: "Non ho capito cos'ha detto, è normale, devo gestirlo, giochiamo ogni tre giorni e ha avuto un infortunio. E' stato un punto di riferimento importante per la squadra, ho bisogno che stiano bene tutti e devo gestire le forze".

Su Kessie: "Secondo me Franck è un centrocampista moderno che fa bene entrambe le fasi, il suo momento psicofisico è eccellente, vedo in lui grande presenza mentale, sta diventando un punto di riferimento per i compagni, è sempre dentro la partita, è generoso, sta facendo prestazioni a livello tecnico importanti. Deve continuare così".

Sulla squadra durante il lockdown: "Abbiamo usato buon senso e lavorato bene durante la pausa, ma è la testa che comanda sempre. Adesso siamo squadra, siamo convinti di quello che facciamo, stiamo portando i frutti del lavoro. Avevamo un limite che era quello di non battere le squadre che ci stavano davanti, le vittorie contro Roma, Lazio e Juventus ci hanno cambiato a livello mentale".

Sulla svolta: "La partita che secondo me ci ha dato il là è stata l'eliminazione in Coppa Italia, avere giocato tutta la gara in dieci ed essere stati dentro la partita, è stata una serata dolorosa ma da quella gara ci siamo portati a casa degli insegnamenti".