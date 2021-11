Pioli-Milan, rinnovo sempre più vicino: il club vuole premiare il tecnico aumentandogli l'ingaggio

Stefano Pioli merita un premio. O meglio, un riconoscimento. Perché ha fatto tanto per il Milan, per il club, per la squadra. Maldini e la proprietà lo sanno benissimo: non a caso, come riporta La Gazzetta dello Sport, le parti stanno cominciando a trattare un nuovo contratto. L’accordo con Pioli scade a fine stagione, ma la sua panchina è solidissima. Insomma, non ci sono nubi all’orizzonte.

Pronto il ritocco dell’ingaggio

Il Milan e l’allenatore emiliano andranno avanti - insieme, ovviamente! - ancora a lungo. Nel contratto del mister c’era una clausola di tacito rinnovo ancorato ai 2 milioni di euro stabiliti nella scrittura attuale, che però è stata superata, riferisce la rosea. I vertici di via Aldo Rossi, infatti, sono pronti ad alzare lo stipendio di Pioli, riconoscendo così la bontà del suo lavoro.

Crescita evidente

Al Milan amano il suo stile e la sua concretezza, ma anche i suoi metodi. Pioli è un valore aggiunto, il tecnico che ha restituito credibilità a tutto l’ambiente rossonero. Con lui la squadra ha acquisito valore, tornando a essere una big del nostro campionato. Ora il rinnovo con ritocco dello stipendio, il giusto riconoscimento - dicevamo - per un allenatore che portato grandi risultati.