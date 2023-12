Più che Natale è una Via Crucis. Magari il Milan anticipa pure la Pasqua e risorge

vedi letture

L'articolo del giorno di Natale bisogna iniziarlo con l'augurio di una serena giornata e di bellissime feste a tutti i lettori. Poi, però, va fatta una specifica per i tifosi milanisti e per chi, in generale, simpatizza i colori rossoneri: più che i giorni, le vacanze, le feste di Natale, quella in corso sembra a tutti gli effetti una Via Crucis, più propria, in realtà, del periodo pasquale.

A rifletterci, però, gran parte di ciò che si sta vivendo - nel senso assolutamente metaforico del concetto, ci mancherebbe altro - rispecchia la dolorosa via: l'umore dei milanisti nei mesi che vanno dallo Scudetto del maggio 2022 in poi è stato spesso affaticato, addolorato, triste, malinconico, sicuramente anche nostalgico. Colpa di una caduta libera che, tranne in qualche sporadica notte magica, sta regalando più dolori che gioie: prestazioni oscene che comportano, spesso, risultati deludenti, causate da un numero altissimo di infortuni e da una mentalità che stenta a decollare con partite il cui aggettivo più corretto per definirle è 'agonizzanti'.Anticipo di Pasqua?Oggi è Natale e si diche che Natale si è tutti più buoni. Di criticare si è criticato abbastanza, sicuramente - si spera - con oggettività e senso critico. Quindi, restando sul parallelismo tra le feste in corso e il periodo pasquale la speranza che il 25 dicembre infonde è che il Milan, dopo aver anticipato la Via Crucis del Venerdì Santo, possa a breve anticipare anche la Pasqua, risorgendo dopo un periodo veramente troppo doloroso per tutti.