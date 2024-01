Probabile formazione Milan: largo ai giovani. Simic e Jimenez dietro, Romero e Chaka davanti

vedi letture

Il Milan debutterà domani sera in Coppa Italia. A San Siro, ore 21, sarà sfida al Cagliari di Ranieri. Le motivazioni per fare bene, nonostante la gara arrivi tra due impegni di campionato e a inizio dell'anno nuovo, sono tante. Con l'Europa League, la Coppa Italia è una competizione che, sulla carta, il Milan deve ambire a vincere: specialmente dopo l'eliminazione dell'Inter. L'anno scorso, tra l'altro, i rossoneri uscirono subito, quindi c'è in gioco anche una questione di riscatto. In più, nel momento di mancanza di continuità e di uomini per infortunio, ogni partita può aiutare il Milan a consolidare le sue certezze.

Linea verde

Per quanto riguarda la fase difensiva, Pioli si trova come sempre davanti a grande emergenza e con gli uomini contati. E' possibile che Simon Kjaer possa godere di un turno di riposo con Jan-Carlo Simic che potrebbe esordire dal primo minuto con la maglia del Milan. Al suo fianco sarà confermato Theo adattato mentre sulle fasce agirà Calabria a destra, con il giovane Alex Jimenez pronto a esordire con il Milan a sinistra. In porta chiaramente c'è Mike Maignan, anche perchè Sportiello non ha ancora recuperato benissimo. Situazione complicata anche a centrocampo con l'infortunio di Pobega e la partenza di Bennacer per la Coppa d'Africa: Reijnders è confermato e in coppia con lui dovrebbe esserci Adli che tornerà anche lui titolare dall'inizio. Come per Kjaer, anche Giroud verrà preservato con Jovic che proverà a dare continuità all'ottimo mese di dicembre. Dietro il francese, un tridente inedito: Chukwueze a destra prima di partire per la Coppa d'Africa, Romero come trequartista e Chaka Traorè sulla sinsitra. Rafa Leao si accomoderà in panchina.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria, 82 Simic, 19 Theo, 74 Jimenez

7 Adli, 14 Reijnders

21 Chukwueze, 18 Romero, 70 Traorè

15 Jovic

All.: Stefano Pioli

A disp: Nava, Mirante, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi, Nsiala, Loftus-Cheek, Krunic, Zeroli, Pulisic, Giroud, Leao.

Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara, Musah, Bennacer, Pobega, Okafor.

SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Prontera

ASSISTENTI: Mondin - Margani

IV UFFICIALE: Dionisi

VAR: Gariglio

AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

TV e streaming: Canale 5

Ore: 21:00

Stadio: San Siro

Web: MilanNews.it