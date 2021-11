Probabile formazione Milan: staffetta Ibra-Giroud, Diaz torna dall'inizio

Vigilia di Milan-Porto, primo vero e proprio dentro o fuori della stagione rossonera. Le speranze qualificazione Champions del Milan passano tutte dalla sfida di domani contro i portoghesi. La squadra di Mister Pioli sta offrendo un ruolino di marcia impressionante in campionato, con vittorie arrivate con gioco, voglia, personalità e determinazione, tutte cose che domani sera i ragazzi che scenderanno in campo dovranno mettere in mostra per tutto l'arco dei 90 minuti. Pioli non recupera nessuno rispetto alla trasferta romana di domenica ma perde Ballo-Touré, che oggi non si è allenato a causa di una caviglia ancora non guarita del tutto. Andiamo a vedere nel dettaglio le possibili scelte del tecnico rossonero:

GIROUD - Continua la staffetta tra Giroud e Ibrahimovic: contro il Porto sarà il francese a partire dall'inizio, con Zlatan pronto a subentrare. Dietro il numero nove ci sarà una trequarti composta da Saelemaekers e Leao sugli esterni e Brahim Diaz, lo spagnolo torna titolare dopo diverso tempo, al centro.

SANDRO E ISMA - A centrocampo Pioli ha a disposizione tre giocatori fortissimi per due posti: domani sera toccherà a Bennacer e Tonali, con Kessie in panchina pronto a subentrare nel corso del match. A disposizione anche Krunic e Bakayoko.

TORNA ROMAGNOLI - Rispetto a Roma ci sarà un cambio anche in difesa: di fianco a Fikayo Tomori toccherà al capitano Alessio Romagnoli: turno di riposo per Simon Kjaer. Il resto del reparto non presenta particolari sorprese: Calabria a destra, Theo Hernandez a sinistra, Tatarusanu in porta.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali; Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.