Rebic, il Milan ha bisogno del miglior Ante per questo finale di stagione

Che Ante Rebic sia un uomo da seconda parte di stagione è un fatto chiaro e confermato da due gironi di ritorno in cui l’attaccante croato è stato, senza dubbio, l’uomo in più del Milan 2019-20 e 2020-21. Il numero 12 rossonero, in questa annata, non è stato fortunatissimo a livello fisico e spesso è mancato a Pioli e ai compagni che alla sua imprevedibilità si erano spesso affidati a inizio stagione. Il 2021-22, infatti, ha visto un inversione di tendenza per Ante in quanto a inizio stagione appariva come il giocatore di cui il Milan non poteva fare a meno mentre attualmente il croato è senza dubbio l’uomo di cui ha bisogno per continuare a inseguire il sogno scudetto. Dopo una serie di calvari fisici, tuttavia, Rebic sembra pronto a tornare protagonista e il Milan, in questo senso, non aspetta altro in quanto più giocatori contribuiscono alla causa, più semplice sarà affrontare con fiducia le gare mancanti.

DUTTILITA’ PREZIOSA - Una delle caratteristiche sempre riconosciute a Ante Rebic è la sua duttilità offensiva che, senza dubbio, ha permesso al Milan di scardinare diverse partite insidiose. Il suo ritorno in pianta stabile tra i convocati, in questo senso, regala più soluzioni tattiche a Stefano Pioli che potrà schierare il croato sia da esterno sinistro che da prima punta. Se sulla fascia la sua capacità di puntare l’uomo e di inserirsi porterà forze fresche alla corsia solitamente occupata da Leao, in attacco l’imprevedibilità di Rebic regalerà maggiore versatilità al tecnico rossonero specie contro difese fisiche e lente. Da titolare o a gara in corso, la duttilità di Rebic sarà un’arma preziosa e potenzialmente un asso nella manica di Pioli per queste ultime 8 partite.

OCCASIONE - L’occasione di Ante Rebic potrebbe già arrivare questo lunedì sera contro il Bologna. Secondo quanto riferisce stamattina Tuttosport, infatti, il croato sarebbe il favorito per una maglia da titolare come esterno sinistro. Rebic, che è rimasto ad allenarsi a Milanello durante la sosta perché ormai fuori dal giro della nazionale, è più riposato di Leao. Il portoghese infatti, oltre ad aver giocato moltissimo con il Milan nelle ultime settimane, è reduce dal doppio impegno con la nazionale e avrebbe così la possibilità di osservare un po’ di riposo. In tutto questo Ante ha la sua occasione per far vedere quanto può essere determinante in queste ultime otto partite e lui, si sa, ama i finali di stagione…